Ich freue mich, Sie auf meiner Webseite begrüßen zu dürfen.

Meine anwaltliche Tätigkeit beruht auf der Überzeugung, Sie mit meinem Wissen tatkräftig zu unterstützen. Im Mittelpunkt meiner Tätigkeit stehen Ihre Interessen.

Ziel meiner Tätigkeit ist es, auch in schwierigen Lebenssituationen eine befriedigende Lösung für Sie zu finden. Besonders wichtig für eine erfolgreiche Interessenvertretung ist, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und mir besteht.

Hier können Sie sich einen Überblick über meine Tätigkeiten verschaffen.

Beratungsgespräche können persönlich, telefonisch oder online (z.B. per Skype-Konferenz) stattfinden.

Eine rechtzeitige juristische Beratung kann oft entscheidend sein.

Bei rechtzeitiger juristischer Beratung können regelmäßig langwierige Prozesse vermieden werden. Schwerpunkt meiner Beratungsleistung ist dabei vorausschauendes Handeln. Im Vorfeld einer Rechtsstreitigkeit erläutere ich Ihnen ausführlich die Sach- und Rechtslage sowie die Erfolgsaussichten und entscheide gemeinsam mit Ihnen, unter Beachtung des Kostenrisikos, über das weitere Vorgehen.

In erster Linie versuche ich, durch außergerichtliche Maßnahmen Ihre Interessen durchzusetzen. Jedoch kann ein Prozess auch trotz außergerichtlicher Verhandlungen nicht immer vermieden werden.

In diesem Fall kämpfe ich mit ganzem Einsatz für Ihre Interessen.